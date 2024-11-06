Помимо Путина и Медведева, свои поздравления Трампу направили председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По словам источников газеты, российские власти надеются, что благодаря Трампу позиции Москвы в войне с Украиной улучшатся.

"Надежды связаны в первую очередь с сокращением помощи Украине в ходе "спецоперации". А так Трамп, конечно, гораздо договороспособнее и лучше для нас [российской власти], чем [его конкурентка Камала] Харрис", - сказал собеседник издания в парламенте.

В то же время идею Трампа о прекращении войны между Россией и Украиной в течение 24 часов в Кремле не воспринимают всерьез. "А какими методами он это сделает? Пригрозит Путину? Зеленскому? Закончить войну можно быстро только одним способом - прекратить помощь Украине резко", - говорит источник "Верстки", близкий к администрации президента.

78-летний Трамп получил 277 голосов выборщиков при 270, необходимых для того, чтобы стать 47-м президентом США. Его соперница, демократ Камала Харрис, получила 224 голоса. По данным Bloomberg, 71,7 миллиона американцев поддержали Трампа, а 66,7 миллиона - Харрис. В своей речи после закрытия избирательных участков республиканец пообещал "остановить войны в мире".

Во время президентской кампании Трамп повторял, что в случае победы он сможет прекратить конфликт в Украине до официального вступления в должность 20 января 2025 года и что он вообще способен сделать это "в течение 24 часов", но не объяснял, как именно он это сделает. В то же время он заявил, что заставит Путина сесть за стол переговоров, пригрозив снизить цены на нефть.

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