В среду, 6 ноября, стали известны итоги выборов президента США - им, очевидно, станет Дональд Трамп. Между тем, сегодня произошли и другие важные события. Стало известно, когда начнется стройка на главном пути Rail Baltica, латвийцам пообещали поднять плату за услуги распределения электроэнергии, а Украина рассказала о потерях россиян в Курской области. Об этих и других главных новостях среды, 6 ноября, читайте в подборке RUS TVNET.
Главное за 6 ноября ⟩ Трамп станет президентом США, счета за электричество вырастут и украинские дроны в Дагестане
Новости Латвии:
С 2025 года, когда закончится государственная поддержка, в счетах жителей за электроэнергию вырастет плата за услуги распределения, но сами тарифы на распределение в следующем году останутся неизменными, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
Масштабные строительные работы на главном пути железнодорожной линии Rail Baltica в Латвии планируется начать в следующем году, сообщил глава правления предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas Эрик Дилевс.
В День Лачплесиса в Риге пройдут праздничные мероприятия - концерты различных коллективов, минута памяти, торжественное поднятие государственного флага и праздничный концерт "Перекликаясь через Даугаву" в парке Узварас, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
В широкий латвийский прокат вышел нашумевший фильм "Анора" с Майки Мэдисон и целым ворохом русских имен, среди которых Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Как сумасшедшая комедия, снятая как арт-кино, получила главный приз в Каннах, вызвала овацию на премьере в Риге и при чем тут Достоевский - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
В пятницу, 1 ноября, в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоялась премьера спектакля режиссера Сергея Голомазова по пьесе французского драматурга Мольера "Тартюф".
Линда Заке (08.03.1974 - 04.11.2024), многолетний игрок женской сборной Латвии по хоккею, преждевременно скончалась, сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).
За рубежом:
Темой дня в среду, 6 ноября, стали результаты выборов президента США, в которых, по предварительным результатам, выиграл Дональд Трамп. Собрали главные новости, касающиеся этого события:
Республиканцы, по предварительным результатам голосования, получили большинство мест в верхней палате конгресса США - сенате, об этом сообщает Русская служба BBC.
Подводя итоги украинского наступления на Курскую область, главнокомандующий Вооруженными силами страны Александр Сырский заявил, что на этом направлении были ранены или убиты более 20 тысяч российских военных, сообщает издание "Украинская правда".
Украинские дроны впервые достигли Дагестана, сообщили в среду, 6 ноября, российские Telegram-каналы и региональные чиновники.
Олег Колеватов, гражданин Эстонии, недавно воевавший в Украине против армии Российской Федерации, записал свою уникальную историю становления солдатом и, основываясь на недавнем военном опыте, дает родине несколько рекомендаций, как не допустить повторения судьбы Украины в Эстонии, пишет Rus.Postimees.
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