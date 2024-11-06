Главное за 6 ноября Трамп станет президентом США, счета за электричество вырастут и украинские дроны в Дагестане

Арманд Анцанс никогда не думал стать могильщиком, это не было мечтой его юности. Однако, живя в Екабпилсе, ему нужна была работа, а идти на стройку или лесопилку не хотелось. Тогда мать в шутку предложила ему, 19-летнему парню, попробовать свои силы в похоронном бюро в качестве копателя могил. Попробовал - и получилось. Сейчас Арманд занимается этим уже 20 лет - почти половину своей жизни.

Остается загадкой, почему некоторые люди, находясь за рулем автомобиля, испытывают желание обратиться к своим собратьям, президенту, правительству и в конечном счете ко всей нации. Так появляются иногда странные, иногда забавные, а иногда и опасные видеоролики. Топ, конечно, вещь довольно субъективная - но наш на данный момент таков.

Любительница сбора грибов Маргарита во время очередного посещения леса случайно забрела на территорию Адажского полигона, где столкнулась с военными, сообщает передача Bez Tabu.

13 ноября белорусская пост-панк-сенсация и авторы хита "Судно" (Борис Рыжий) - группа "Молчат дома" - в рамках своего мирового тура выступят в концертном зале Palladium.

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