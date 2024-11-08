Гостиная - сердце всего дома, которое определяет его общий стиль и объединяет различные помещения. Однако многим семьям бывает сложно добиться не только функциональности, но эстетической привлекательности этой многофункциональной зоны. Дизайнер интерьеров предлагает свои идеи, как преобразить любую гостиную в уютное, стильное и практичное пространство для повседневной жизни.
Фото ⟩ До и после: как преобразить гостиную в стильную жилую зону
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Семья из четырех человек решила обновить гостиную, сердце своего дома, где они проводят большую часть времени. Этому пространству, которое необходимо для таких занятий, как просмотр телевизора, настольные игры, встречи с друзьями и совместные ужины, не хватало функциональности и личных акцентов.
Приняв этот вызов, дизайнер интерьеров IKEA Резия Калея постаралась подчеркнуть классический стиль комнаты, создав целостную и элегантную обстановку, которая органично вписалась в остальное жилое пространство.
Галерея: Гостиная до и после обновления
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