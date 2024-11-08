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Фото До и после: как преобразить гостиную в стильную жилую зону

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Наиболее распространенная ошибка: отсутствие зонирования
До и после: как преобразить гостиную в стильную жилую и обеденную зону
До и после: как преобразить гостиную в стильную жилую и обеденную зону Фото: Пресс-фото

Гостиная - сердце всего дома, которое определяет его общий стиль и объединяет различные помещения. Однако многим семьям бывает сложно добиться не только функциональности, но эстетической привлекательности этой многофункциональной зоны. Дизайнер интерьеров предлагает свои идеи, как преобразить любую гостиную в уютное, стильное и практичное пространство для повседневной жизни.

Семья из четырех человек решила обновить гостиную, сердце своего дома, где они проводят большую часть времени. Этому пространству, которое необходимо для таких занятий, как просмотр телевизора, настольные игры, встречи с друзьями и совместные ужины, не хватало функциональности и личных акцентов.

Приняв этот вызов, дизайнер интерьеров IKEA Резия Калея постаралась подчеркнуть классический стиль комнаты, создав целостную и элегантную обстановку, которая органично вписалась в остальное жилое пространство.

Галерея: Гостиная до и после обновления

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Наиболее распространенная ошибка: отсутствие зонирования
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