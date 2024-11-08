Фото До и после: как преобразить гостиную в стильную жилую зону

До и после: как преобразить гостиную в стильную жилую и обеденную зону

Гостиная - сердце всего дома, которое определяет его общий стиль и объединяет различные помещения. Однако многим семьям бывает сложно добиться не только функциональности, но эстетической привлекательности этой многофункциональной зоны. Дизайнер интерьеров предлагает свои идеи, как преобразить любую гостиную в уютное, стильное и практичное пространство для повседневной жизни.