Россия в ночь на четверг, 7 ноября, атаковала ударными беспилотниками Киев и Одессу. Украина сообщила об уничтожении более трех десятков российских дронов. По сообщению киевских властей, атака происходила волнами с разных направлений, БПЛА заходили на город как на очень низких, так и на значительных высотах. Воздушная тревога в Киеве продолжалась восемь часов.
Россия атаковала ударными дронами Киев и Одессу
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что обломки сбитых российских дронов упали в шести районах столицы. В Соломенском районе на территории предприятия из-за атаки загорелся склад, площадь пожара составила 600 квадратных метров. С территории предприятия госпитализировали пострадавшего человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также в Соломенском районе обломки упали на территории медицинского центра. Информация о пострадавших уточняется.
Пожары в Киеве
В Печерском районе Киева произошел пожар в ресторане, расположенном на 33-м этаже жилого дома. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Частично разрушены конструкции 34-го технического этажа. Пострадавших нет, жители дома эвакуированы.
Пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого дрона.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 7, 2024
Відео: Реальний Київ у telegram pic.twitter.com/CuaSCpNpjd
В Голосеевском районе пожар возник на территории, где расположены гаражи и станция техобслуживания. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, огонь потушили, никто не пострадал. Также в этом районе из-за падения обломков повреждена квартира в жилом доме, пострадал один человек.
В Оболонском районе загорелась кровля шестиэтажного бизнес-центра, пострадавших нет. В Подольском районе произошел пожар в жилом доме. В результате российской атаки обломки также упали на жилой дом в Дарницком районе, пожар не возник.
Удары по Одессе
В Одессе в результате удара беспилотников пострадал многоквартирный дом. Местные Telegram-каналы публикуют видео пожара на первом этаже девятиэтажки. Сообщается, что во всем доме выбиты окна. Кроме того, повреждены несколько автомобилей. Пострадал как минимум один человек.
Россия регулярно наносит удары беспилотниками по городам Украины. Одесса является одной из наиболее частых целей.
Kyiv pic.twitter.com/jVPSEm8v0g— ThreeHappyDachshunds (@TwoHappyDachs) November 7, 2024
Late last night and early this morning, multiple locations in Kyiv were heavily targeted by Shahed kamikaze drones. https://t.co/lfF0cwBs91 pic.twitter.com/CKkhEe4CBm— Intelligence FRONT (@intelligencefnt) November 7, 2024
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