Автомобилям могут закрыть доступ в центр Саласпилса

"Конечно здесь будут проходить все праздники, различные мероприятия, рождественские рынки и прочее. Мы также улучшим среду для движения пешеходов и велосипедистов", - сказал мэр Саласпилсского края Райвис Анспакс.

Однако некоторые местные жители и предприниматели недовольны таким решением.

"Это повлияет очень негативно, потому что в наше время люди перемещаются только на автомобилях, и если они быстро не могут куда-то подъехать, быстро забежать внутрь и быстро уехать, то они в такое место не ходят", - сказала совладелица цветочного салона Линда.

Предприниматели также считают, что будут трудности с доставкой товаров.

"Там частная территория, там у нас нет такого проезда, чтобы доехать до дверей, поэтому товары к магазину доставляются вот по этой дороге", - сказала сотрудница кафе Ольга.

Но многие жители Саласпилса поддержали идею пешеходного квартала.

"У нас малыш на подходе, будет возможность прогуляться. Мы только за", - сказал Харийс.

"Может и за. Потому что раньше здесь не было машин. Пешеходная дорожка, люди гуляли. Здесь музыкальная школа. Наверное, за", - сказала жительница Саласпилса Тамара.

"Здесь я не могу ответить однозначно, потому что как водителю, мне это будет менее удобно, но как молодой маме с коляской - естественно мне понравится", - сказала местная жительница.

Мэр продолжает уверять, что место станет настолько привлекательным, что люди захотят здесь проводить больше времени, и это благоприятно скажется на бизнесе.

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