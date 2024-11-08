"Это происходило у них на виду. Это происходило каждый день. И они знали, кто и когда это делает", - рассказывает в TikTok Анна, которая некоторое время назад несколькими видео вызвала ажиотаж в соцсети. Женщина утверждает, что 17 лет назад ее сексуально использовали в 7-м отделении Детской больницы "Гайльэзерс" (сейчас - 7-е отделение детской психиатрии Детской клинической университетской больницы). Женщина также утверждает, что получила большое количество писем об идентичных случаях в связи с происходящим именно в 7-м отделении. Рассказываем, какие утверждения прозвучали на видео и что по этому поводу говорят в Детской больнице.