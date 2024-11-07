Видео Из-за возгорания аккумулятора сгорел частный дом в Юрмале

Все случилось так, как не должно было случиться. Так говорит Андрис, оценивая ущерб, нанесенный пожаром.

Мужчина отправился в магазин, оставив телефон дома, а когда вернулся, здание горело открытым пламенем.

Его жена и сестра были дома, когда услышали шум взрыва, а вскоре сработали детекторы дыма.

"Фактически вспыхнул этот энергетический банк, хороший аккумулятор. Два блока - каждый по десять ампер-часов. Комната сгорела", - рассказывает хозяин дома Андрис.

"Жена с сестрой увидели, что пошел дым, почувствовали странный запах и поняли, что нужно выходить из дома. Литий - это не лучшая штука. Это отвратительный нервный яд. Нет большей беды, чем надышаться литиевыми парами", - вспоминает Андрис ту ночь.

Пожарный говорит, что дом был довольно старый, полы утеплены щепой. Также первый и второй этажи были забиты разными вещами, которые мешали проведению работ по тушению.

Как рассказал Андрис в интервью программе, он живет в этом доме уже около 30 лет. Дом его жены - семейный, поэтому, по оценкам Андриса, зданию около 100 лет.

"Моя жена еще не совсем поняла, что произошло. Ни телефона, ни компьютера. Никакой связи, документы сгорели. Ученики остались без урока физики. Я преподаю студентам физику и математику, а также химию", - сказал Андрис.

Муниципалитет предложил помочь с временным местом жительства, соседка также разрешила паре остаться на своей даче.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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