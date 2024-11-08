Оппозиционное "расстройство поведения". Как 16-летний Арсений Турбин стал одним из самых юных политзаключенных России

Этот диагноз в СССР открыл путь к карательной психиатрии. Его поставили нескольким диссидентам, например, Валерии Новодворской.

«Надо как-то объяснить, почему человек себя так ведет — выступает за „экстремиста“, поддерживает какие-то идеи, которые не поддерживает государство. Стало быть, этот человек нормальным быть не может, — разъясняет врач. — В советские времена это было так. Советский человек не может бороться за права человека — стало быть, он больной».

Он отмечает, что некоторые российские психиатры до сих пор «умудряются ставить даже вялотекущую шизофрению», хотя мировая психиатрия считает, что такого диагноза не существует.

«Будущий ученый»

«Нашли 14-летнего преступника», — негодует бывшая учительница Арсения Анна Викторовна (имя изменено). Она не верит в виновность Турбина и говорит, что следователи «не подумали, не разобрались». Анна Викторовна описывает Турбина как «очень умного, очень скромного, отзывчивого, интеллигентного и справедливого мальчишку». Она говорит, что за все время своей работы учителем она не встречала больше ни одного «такого эрудированного ребенка», как Турбин.

По ее словам, у Арсения не было вредных привычек, единственным его увлечением были занятия спортом с мамой. «Я говорю: „Наверное, девушка есть?“ Он отвечает: „Анна Викторовна, чтобы иметь девушку, надо иметь деньги. А у меня только мама работает. Я не зарабатываю, так как я могу мамины деньги тратить?“» — пересказывает она разговор с юношей.