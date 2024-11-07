В уходящий рабочий день произошло много важных событий - Сейм во втором чтении принял поправки к закону о пенсиях, найдено, на чем можно сэкономить при строительстве Rail Baltica, а в здании Сейма установлен киоск самообслуживания. Об этих и других новостях четверга, 7 ноября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 7 ноября ⟩ Изменения в законе о пенсиях, какой будет зима и можно ли сэкономить при строительстве Rail Baltica
Новости Латвии:
В четверг, 7 ноября, Сейм во втором чтении принял поправки к закону о пенсиях, которые вносят уточнения в порядок учета страхового стажа. Эти изменения касаются тех, кто работал на территории бывших советских республик, и призваны сделать процесс назначения пенсий более справедливым.
Спустя месяц после того, как в мусорном контейнере на пляже в Вентспилсе был найден мертвый новорожденный - второй за короткое время, вечером 15 июля в вентспилсский бэби-бокс положили здорового 8-килограммового 4-месячного мальчика - одного из четырех оставленных в бэби-боксах в этом году малышей. Судя по всему, ребенка не морили голодом или не любили. Вместе с ним оставили одежду, игрушку и записку. Однако общество ждет ответов на вопросы кто выбросил труп новорожденной девочки, который ехал по сортировочной ленте мусорного полигона в Гробини, и почему кто-то так жестоко избавился от недоношенного ребенка.
При условии оптимизации технических решений и разделении реализации проекта Rail Baltica на этапы его стоимость на первом этапе в Латвии может составить около 5 млрд евро, сообщил в среду журналистам временный исполнительный директор совместного предприятия стран Балтии RB Rail Марко Кивила.
В здании Сейма на улице Екаба, 11, установлен киоск самообслуживания после того, как в третий раз безрезультатно завершился конкурс по аренде помещений для оказания услуг общественного питания. Депутаты и гости парламента теперь могут приобрести бутерброды, закуски и сладости.
Этой зимой в Латвии, как и в большинстве регионов Европы, средняя температура ожидается выше привычной, сообщают метеорологи Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF). Впереди - мягкая и влажная зима с непривычными для сезона температурой и осадками.
За рубежом:
Итак, Трамп все-таки победил. Ему не помешали уголовное преследование, постоянное вранье, заигрывания с Путиным и прочие "мелочи". Трамп победил - и это плохо по крайней мере для тех людей, которые верят в такие "глупости", как права человека и светлое будущее.
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
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В четверг, 7 ноября, в Ригу приедет бельгийский футбольный клуб "Андерлехт", чтобы сыграть матч с латвийским клубом RFS. В начале октября этот матч начал вызывать беспокойство в Латвии после сообщений о беспорядках, устроенных бельгийскими болельщиками в Испании. Однако УЕФА постановил, что болельщикам "Андерлехта" в ближайшее время больше не будет разрешено посещать выездные матчи команды. В беседе с TVNET+ представители RFS прокомментировали санкции, а также рассказали о том, как планирует действовать клуб.
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