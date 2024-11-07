Главное за 7 ноября Изменения в законе о пенсиях, какой будет зима и можно ли сэкономить при строительстве Rail Baltica

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

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Что же такого дорогого и эксклюзивного добавляют в круассаны, если в некоторых местах они стоят аж три евро? Секретная добавка, дорогие ингредиенты или сложное приготовление? Холодное масло, иголка - вот лишь несколько хитростей, которые помогут приготовить идеальный круассан.

Сентябрь 1941 года. Лиепая вот уже третий месяц живет под властью нацистов. В городе все так же кипит своя жизнь, вот только теперь военные патрули свстречаются на каждом шагу. Повсюду следы обстрелов и пожаров. А еще в Лиепае до сих пор погибают люди. Среди оставшихся - девушка по имени Марта. Война ворвалась в ее город внезапно, разрушив привычный уклад. Но случайная встреча открывает ей другой мир - запретный и опасный. Связь, зародившаяся в тени оккупации, останется в ее жизни главным событием и смыслом.

Латвийский баскетболист Янис Тимма, решивший продолжить карьеру в России, не планирует возвращаться на родину, сообщил в интервью газете Latvijas Avīze президент баскетбольного клуба Rīgas Zeļļi Эдгарс Бульс.

В четверг, 7 ноября, в Ригу приедет бельгийский футбольный клуб "Андерлехт", чтобы сыграть матч с латвийским клубом RFS. В начале октября этот матч начал вызывать беспокойство в Латвии после сообщений о беспорядках, устроенных бельгийскими болельщиками в Испании. Однако УЕФА постановил, что болельщикам "Андерлехта" в ближайшее время больше не будет разрешено посещать выездные матчи команды. В беседе с TVNET+ представители RFS прокомментировали санкции, а также рассказали о том, как планирует действовать клуб.

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