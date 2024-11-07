Рижанка отправила 14-летнего сына в Лиепаю. У мальчика был билет на автобус туда и обратно. Подросток без проблем добрался до места назначения, но когда он хотел сесть в автобус, чтобы уехать обратно в Ригу, водитель не пустил его в общественный транспорт. Ребенок застрял в Лиепае, и его и мать в Риге охватила сильная тревога. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Водитель не пустил подростка в автобус, лишив его возможности вернуться домой из чужого города
Рижанка Линда купила для своего 14-летнего сына билеты на автобус Lux Express до Лиепаи и обратно.
Билеты были куплены со школьной скидкой. Поездка туда прошла хорошо, но когда нужно было вернуться в Ригу, произошел неприятный инцидент.
"Сын позвонил и сказал, что его не пустили в автобус, водитель его выгнал. Говорит, что необходимо предъявить удостоверение личности или паспорт", - рассказала Линда.
Мальчика попросили предъявить документ, подтверждающий право на место в автобусе со школьной скидкой.
"Я велела сыну дать телефон водителю. Я рассказала ему о ситуации. Я предложила показать ему свой паспорт, в котором указано, что он мой ребенок. Я спросила, видит ли он, что сын - школьник, на что он ответил: "То, что я вижу, это одно, а правила другие - он должен показать документ", - продолжила Линда.
Телефон сына разрядился, и мать не знала, пустили ли ребенка в автобус.
"Я позвонила в офис Lux Express [в Риге]. Я терпеливо слушала песню час и восемь минут! Я не знаю, где мой сын, потому что потеряла с ним связь. При этом в Интернете я нашла, что в Эстонии тоже есть офис. Позвонила в Эстонию - трубку взяли через 30 секунд", - продолжила рассказ женщина.
От представителей офиса в Эстонии Линда узнала, что ее сына не пустили в автобус.
"Человечности - никакой! Просто раб бюрократии! В Lux Express заявили, что не знают, что делать. Было рекомендовано обратиться в полицию. Полицейский будет бегать по городу в поисках моего ребенка?!" - возмутилась женщина.
Неизвестность о том, что происходит с сыном, сильно взволновала мать. Надеясь, что ему удастся зарядить телефон, Линда приобрела билет на более поздний дневной рейс и отправила его сыну. Спустя довольно долгое время мальчик откликнулся, когда смог зарядить устройство.
"Я снова позвонила в офис Lux Express. Сказала: "Если не впустите его, то придется иметь дело с тем, чего вы не хотите!". Они ответили, что сообщат водителю, чтобы пустил, а тот другой водитель оказался "придирчивым", рабом правил. Я сказала - мне абсолютно все равно, кто там попался, он оставил моего ребенка в чужом городе!" - продолжила мать.
При участии программы были проверены видеозаписи, на которых слышен разговор подростка с водителем автобуса. Мальчик не смог предъявить ни одного документа, даже школьного удостоверения, сообщил член правления Lux Express Latvija Алдис Кибенс.
"Мы просим документ, который поможет нам убедиться в том, что эта [школьная] скидка действительно положена. Он не смог предъявить ни одного документа. Оказалось, что у молодого человека также не было денег, чтобы доплатить до полной стоимости билета", - сказал Алдис Кибенс.
Также на записи слышно, как подросток сказал, что он из Лиепаи. Скорее всего, мальчик сказал это из-за волнения, но, услышав это, водитель посчитал, что ребенку безопаснее остаться в Лиепае.
"В этой ситуации, на мой взгляд, водитель отреагировал очень ответственно, отказав молодому человеку в поездке, чтобы уберечь его от опасной ситуации, отвезя его в Ригу без документов и денег", - считает Алдис Кибенс.
Программа передала представителю компании слова матери мальчика, что она говорила водителю, что ее сын из Риги и она может подтвердить родство, показав свой документ.
Кибенс ответил, что об этом ему тоже известно, но он остался при мнении, что водитель действовал ответственно, исходя из информации, полученной от мальчика.
На вопрос, нарушил ли внутренние правила компании другой водитель, который впустил подростка в автобус до Лиепаи, несмотря на отсутствие у него документа, Кибенс ответил уклончиво, сказав: "Я не могу комментировать, как он добрался до Лиепаи".
Видео: Сюжет программы Bez Tabu