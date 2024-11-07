Видео Водитель не пустил подростка в автобус, лишив его возможности вернуться домой из чужого города

От представителей офиса в Эстонии Линда узнала, что ее сына не пустили в автобус.

"Человечности - никакой! Просто раб бюрократии! В Lux Express заявили, что не знают, что делать. Было рекомендовано обратиться в полицию. Полицейский будет бегать по городу в поисках моего ребенка?!" - возмутилась женщина.

Неизвестность о том, что происходит с сыном, сильно взволновала мать. Надеясь, что ему удастся зарядить телефон, Линда приобрела билет на более поздний дневной рейс и отправила его сыну. Спустя довольно долгое время мальчик откликнулся, когда смог зарядить устройство.

"Я снова позвонила в офис Lux Express. Сказала: "Если не впустите его, то придется иметь дело с тем, чего вы не хотите!". Они ответили, что сообщат водителю, чтобы пустил, а тот другой водитель оказался "придирчивым", рабом правил. Я сказала - мне абсолютно все равно, кто там попался, он оставил моего ребенка в чужом городе!" - продолжила мать.

При участии программы были проверены видеозаписи, на которых слышен разговор подростка с водителем автобуса. Мальчик не смог предъявить ни одного документа, даже школьного удостоверения, сообщил член правления Lux Express Latvija Алдис Кибенс.