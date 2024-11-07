В пятницу, 8 ноября, в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.
В пятницу будет пасмурно, но в основном без осадков
В некоторых районах возможен туман. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер.
Температура воздуха составит +5...+10 градусов.
В Риге ожидается облачный день, без осадков. При слабом ветре температура воздуха достигнет +8...+9 градусов.
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