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В пятницу будет пасмурно, но в основном без осадков

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Уборка осенних листьев в парке
Уборка осенних листьев в парке Фото: Ieva Lūka/LETA

В пятницу, 8 ноября, в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

В некоторых районах возможен туман. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер.

Температура воздуха составит +5...+10 градусов.

В Риге ожидается облачный день, без осадков. При слабом ветре температура воздуха достигнет +8...+9 градусов.

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