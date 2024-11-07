Меган Маркл и принц Гарри искали аквариумиста в новый дом. Какую предлагали зарплату?

Рассказывая о своем доме в своих мемуарах Spare, Гарри поделился, что на территории находится пруд, в котором живут декоративные парчовые карпы.

"Мы нашли место. Цена с большой скидкой. Прямо на побережье, за пределами Санта-Барбары. Много места, большие сады, скалодром и даже пруд с карпами кои. Агент по недвижимости предупредил, что кои испытывают стресс и нуждаются в особом уходе", - написал младший сын Карла ІІІ, описывая покупку шикарного поместья в Монтесито.

Однако на вопрос, где найти такого специалиста, Гарри ответа не получил: "Агент не был уверен. Мы посмеялись. Проблемы первого мира".

По данным Aquatic Veterinary Services, мобильной ветеринарной практики, оказывающей помощь домашним рыбам в Калифорнии, первоначальный сбор за обслуживание плюс расходы на проезд могут обойтись в 300 долларов США в час, а еще нужно будет уплатить по 25 долларов США за осмотр каждой рыбы. Кроме того, рыбам могут потребоваться дополнительные анализы крови, ультразвуковые исследования и необходимое лечение, а это все специалисты делают за дополнительную плату.

По мнению журналистов, подобные расходы - это мелочь по сравнению со стоимостью самой недвижимости. Известно, что Меган и Гарри оформили ипотеку на сумму 9,5 миллиона долларов на свой дом с девятью спальнями и 16 ванными комнатами, внеся солидный депозит. Многомиллионная недвижимость также включает в себя библиотеку, офис, спа, тренажерный зал, игровую комнату, винный погреб и гараж на пять автомобилей.

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