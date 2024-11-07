Российская компания поставила сейфы литовской армии

Армия не знала, что это российская компания, владельцы которой также являются частью российской военной машины.

Вильнюсская компания Eurosafe LT позиционирует себя как европейская компания, управляемая через Польшу, сообщает Siena. В качестве реальных бенефициаров компании указаны граждане Польши и Румынии.

Однако, как позже выяснилось, фактическими владельцами Eurosafe LT являются российские бизнесмены, которые занимаются аналогичным бизнесом у себя на родине и поставляют оборудование для российской военной промышленности.

По данным Siena, компания в Литве также сотрудничала с правительством, Служба общественной безопасности Литвы и учреждениями Министерства обороны.

Министр обороны Лауринас Кащюнас заявил, что узнал о владельцах Eurosafe LT от Siena. Он пообещал принять меры по оценке всех рисков, связанных с владельцами компании, и планирует "выбросить сейфы в окно".

В ряде случаев выяснилось, что «Eurosafe LT» также взяла на себя доставку и установку сейфов. Лауринас Кащюнас, ознакомившийся с этой информацией, заявил, что видит реальную угрозу национальной безопасности Литвы.

"Российская компания связана с режимом и военной промышленностью - тот факт, что мы покупаем у них, уже достаточно плох. Граница была пересечена", - сказал Кащюнас.

"Если они имели доступ в помещение и могли заглянуть во время монтажа, то это создает всевозможные риски. Мы уже говорим о разведывательных рисках. Нужно будет отдельное расследование, как все это было сделано", - добавил министр.

Кащюнас сказал, что необходимы изменения в законодательстве, чтобы гарантировать, что компании, участвующие в конкурсах, будут более тщательно оцениваться с точки зрения национальной безопасности.

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