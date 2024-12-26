"Повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить в то, что они случайны или просто вызваны плохим мореходством. Мы должны понять, что повреждение подводной инфраструктуры стало системным и должно рассматриваться как нападение на наши жизненно важные структуры", - заявил Цахкна.
По словам министра иностранных дел, расследование этого дела все еще находится на ранней стадии, но в качестве положительного момента можно отметить, что финские власти доставили судно Eagle S под флагом Островов Кука, которое, как первоначально сообщалось, ходило с незакрепленным якорем, в финский порт для проведения расследования.
По словам министра, инфраструктура морского дна Балтийского моря уязвима, но Эстония продолжит всестороннее сотрудничество с Финляндией, а также со всеми другими странами, расположенными вокруг Балтийского моря, для защиты инфраструктуры морского дна. "Мы также находимся в контакте с другими нашими союзниками и партнерами, чтобы координировать международное сотрудничество", - сказал Цахкна.
Министр добавил, что для установления всех обстоятельств инцидента необходимы многосторонние совместные усилия стран. "Помимо того, что теневой флот в Балтийском море позволяет избежать санкций, он также представляет угрозу безопасности, и мы не можем просто стоять и смотреть", - сказал Цахкна.
Финская полиция: морские кабели предположительно повредил нефтетанкер
Силовые ведомства Финляндии объявили на пресс-конференции в четверг, что подводные морские кабели между Эстонией и Финляндией, по всей видимости, были повреждены российским нефтяным танкером Eagle S, шедшим под флагом Островов Кука, пишет Postimees.