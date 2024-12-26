Ляэнеметс о повреждении EstLink: все взгляды в Европе устремлены на одну страну

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что если преднамеренные атаки в Балтийском море станут регулярными, это может привести к последствиям в международном морском праве, сравнимым с миграционными атаками, произошедшими несколько лет назад.

Ляэнеметс сообщил Postimees, что на инцидент вчера отреагировали пограничные суда как Финляндии, так и Эстонии. Пока рано говорить о дальнейших действиях и о том, будет ли возбуждено уголовное дело - это зависит от первых следственных мероприятий, в ходе которых, среди прочего, будет установлено, является ли причиной аварии человеческий фактор.

Ляэнеметс отметил, что если причиной действительно окажется человеческий фактор, то это уже третий подобный случай в Балтийском море за год, причем каждый раз главным подозреваемым оказывалось судно, принадлежащее китайской компании. По его словам, Китай должен начать давать больше ответов. "Все взгляды Европы устремлены в сторону одной страны", - подчеркнул министр.