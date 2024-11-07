Байден впервые обратился к публике после победы Трампа

В своем выступлении в Белом доме Байден заявил, что результаты выборов должны положить конец сомнениям в честности избирательной системы США.

"Как я не раз говорил: нельзя любить страну, только когда выигрываешь; нельзя любить ближнего своего, только когда ты с ним соглашаешься. Надеюсь, независимо от того, за кого отдали голос, мы можем это сделать: видеть друг в друге не врагов, а сограждан, снизить градус напряжения", - призвал президент США.

Президент сказал, что позвонил Трампу, чтобы поздравить его и заверить, что будет мирная и упорядоченная передача власти.

"Вчера я поговорил с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой и заверил, что поручил всей своей администрации работать с его командой для обеспечения мирной и упорядоченной передачи власти. Это то, чего заслуживает американский народ", - добавил он.

Президент также призвал сторонников не терять надежды после переизбрания Трампа.

"Помните - поражение не означает, что мы побеждены", - сказал он.

Байден пригласил Трампа на встречу в Белый дом, которая станет их первой встречей после теледебатов в июне, после которых Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки.

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