Ушла в магазин и не вернулась. Полиция ищет пропавшую Елену Ющенко

Женщина ушла из дома в магазин в четверг, 7 ноября, в 12:00 и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 154 см, длинные светлые волосы.

Одежда: серое пончо, голубая футболка, леггинсы.

Госполиция просит ознакомиться с фотографией женщины и откликнуться всех, кто может знать о ее местонахождении, позвонив по телефону 110.

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