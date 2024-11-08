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Alexandra Nekrasova

Ушла в магазин и не вернулась. Полиция ищет пропавшую Елену Ющенко

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Пропавшая Елена Ющенко
Пропавшая Елена Ющенко Фото: Valsts policija

Сотрудники Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую Елену Ющенко, 1964 года рождения, сообщает Госполиция.

Женщина ушла из дома в магазин в четверг, 7 ноября, в 12:00 и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 154 см, длинные светлые волосы.

Одежда: серое пончо, голубая футболка, леггинсы.

Госполиция просит ознакомиться с фотографией женщины и откликнуться всех, кто может знать о ее местонахождении, позвонив по телефону 110.

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