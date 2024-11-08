Сотрудники Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую Елену Ющенко, 1964 года рождения, сообщает Госполиция.
Ушла в магазин и не вернулась. Полиция ищет пропавшую Елену Ющенко
Женщина ушла из дома в магазин в четверг, 7 ноября, в 12:00 и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 154 см, длинные светлые волосы.
Одежда: серое пончо, голубая футболка, леггинсы.
Госполиция просит ознакомиться с фотографией женщины и откликнуться всех, кто может знать о ее местонахождении, позвонив по телефону 110.
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