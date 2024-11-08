Фото и видео Столкновения после матча в Амстердаме: израильских болельщиков эвакуируют самолетами

По данным полиции, во время беспорядков были задержаны 62 человека.

Галерея: Беспорядки после футбольного матча между"Аяксом" и "Маккаби"

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф осудил инцидент, заявив на платформе X, что он с ужасом следил за новостями из Амстердама. Он подчеркнул, что это совершенно неприемлемые антисемитские нападения на израильтян.

Схоф добавил, что он связался с Нетаньяху, и подчеркнул, что участники беспорядков будут привлечены к ответственности.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал нападение на израильских футбольных фанатов антисемитским погромом.

"Сегодня утром мы с ужасом увидели шокирующие изображения и видео, которые мы надеялись никогда больше не увидеть со времен 7 октября [2023 года, когда произошло нападение на Израиль палестинской группировки ХАМАС], - антисемитского погрома, происходящего сейчас против болельщиков тель-авивского "Маккаби" и граждан Израиля в самом центре Амстердама, в Нидерландах", - написал Герцог на платформе X.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправится в Нидерланды в связи с этим инцидентом, сообщили в израильском МИД.

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