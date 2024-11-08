После нападения палестинских сторонников на израильских футбольных фанатов в Амстердаме Израиль направляет самолеты для эвакуации последних из нидерландской столицы.
Фото и видео ⟩ Столкновения после матча в Амстердаме: израильских болельщиков эвакуируют самолетами
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил за соотечественниками два самолета, сообщила канцелярия премьера на платформе X.
В четверг, 7 ноября, в Амстердаме состоялся матч четвертого тура Лиги Европы УЕФА между амстердамским "Аяксом" и тель-авивским "Маккаби". Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 5:0.
После матча, по последним данным, сторонники Палестины устроили серьезные беспорядки в столице Нидерландов. Посольство Израиля в США утверждает, что сотни израильских болельщиков неожиданно подверглись нападению, когда покидали матч. Нидерландская полиция опровергла информацию о том, что беспорядки начались возле стадиона, заявив, что столкновения фанатов произошли в центре города.
В социальных сетях циркулируют несколько жестоких видеороликов. В публикации израильского посольства показано, как мужчину повалили на землю, а другого сбила машина. На нескольких видео можно услышать, как нападающие выкрикивают пропалестинские лозунги.
⚠️ Graphic videos ⚠️— Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) November 8, 2024
Hundreds of fans of the @MaccabiTLVFC soccer team were ambushed and attacked in Amsterdam tonight as they left the stadium following a game against @AFCAjax.
The mob who targeted these innocent Israelis has proudly shared their violent acts on social media.… pic.twitter.com/R3vRAIKrIG
I’m so disgusted by what I just witnessed. In Amsterdam, Israelis & Jews leaving a soccer match were beaten unconscious by mobs, thrown in the river, and forced to say “free Palestine.” This is the direct result of normalizing antisemitism post Oct. 7, where the most flagrant… pic.twitter.com/NslFO5Kmje— Elica Le Bon الیکا ل بن (@elicalebon) November 8, 2024
Канцелярия премьер-министра Израиля назвала столкновения в Амстердаме ужасным инцидентом и потребовала от нидерландского правительства и служб безопасности провести быстрое и тщательное расследование, привлечь к ответственности участников беспорядков и гарантировать безопасное возвращение израильских граждан в свою страну.
Напряженная ситуация сложилась в Амстердаме еще перед матчем. В четверг в городе проходил митинг палестинских сторонников против приезда израильского футбольного клуба. Изначально планировалось провести акцию возле футбольного стадиона, но городские власти из соображений безопасности предоставили протестующим другое место. Столкновения начались, когда участники протеста попытались пройти к стадиону, но были остановлены полицией.
Также неизвестные сорвали палестинский флаг с фасада одного из зданий, а несколько сотен фанатов "Маккаби" собрались на одной из площадей Амстердама. Обстановка там накалилась, но позже все успокоилось, сообщила полиция.
Амстердамский телеканал AT5 передавал, что протестующие бросали стулья в болельщиков "Маккаби". Мобильные отряды полиции защищали израильтян и провожали их в отели.
Министерство иностранных дел Израиля заявило, что десять израильтян получили ранения, а местонахождение трех граждан Израиля неизвестно.
По данным полиции, во время беспорядков были задержаны 62 человека.
Галерея: Беспорядки после футбольного матча между"Аяксом" и "Маккаби"
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф осудил инцидент, заявив на платформе X, что он с ужасом следил за новостями из Амстердама. Он подчеркнул, что это совершенно неприемлемые антисемитские нападения на израильтян.
Схоф добавил, что он связался с Нетаньяху, и подчеркнул, что участники беспорядков будут привлечены к ответственности.
Президент Израиля Ицхак Герцог назвал нападение на израильских футбольных фанатов антисемитским погромом.
"Сегодня утром мы с ужасом увидели шокирующие изображения и видео, которые мы надеялись никогда больше не увидеть со времен 7 октября [2023 года, когда произошло нападение на Израиль палестинской группировки ХАМАС], - антисемитского погрома, происходящего сейчас против болельщиков тель-авивского "Маккаби" и граждан Израиля в самом центре Амстердама, в Нидерландах", - написал Герцог на платформе X.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправится в Нидерланды в связи с этим инцидентом, сообщили в израильском МИД.
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