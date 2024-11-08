Студент подал в суд на преподавателя за "уничижительные комментарии" в переписке: суд вынес решение

Как сообщает Верховный суд (ВС), студент обратился в административный суд, утверждая, что в электронных письмах преподаватель позволил себе уничижительные высказывания и потребовал компенсацию за моральный ущерб. Судья отказал в принятии иска, и Верховный суд оставил это решение в силе.

Верховный суд отметил, что университет, реализующий государственную аккредитованную образовательную программу, действует в сфере публичного права. Студент подал иск, связанный с требованиями к выполнению учебной программы, и, следовательно, спор относится к действиям учебного заведения в рамках публичного, а не частного права.

Хотя студент утверждает, что его честь и достоинство были ущемлены, что относится к его личным правам, это не переводит действия учебного заведения в частную правовую сферу. При оценке действий в административном процессе важно учитывать, в какой области была совершена предполагаемая правонарушающая деятельность, а не только характер затронутых прав.