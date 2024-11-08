Резкие замечания преподавателя в адрес студента не всегда служат основанием для судебного разбирательства в рамках административного процесса. Однако действия преподавателя могут стать предметом проверки, если они серьезно нарушают права человека, - к такому выводу пришел Верховный суд, рассматривая иск студента против преподавателя за неуважительные высказывания в электронной переписке.
Студент подал в суд на преподавателя за "уничижительные комментарии" в переписке: суд вынес решение
Как сообщает Верховный суд (ВС), студент обратился в административный суд, утверждая, что в электронных письмах преподаватель позволил себе уничижительные высказывания и потребовал компенсацию за моральный ущерб. Судья отказал в принятии иска, и Верховный суд оставил это решение в силе.
Верховный суд отметил, что университет, реализующий государственную аккредитованную образовательную программу, действует в сфере публичного права. Студент подал иск, связанный с требованиями к выполнению учебной программы, и, следовательно, спор относится к действиям учебного заведения в рамках публичного, а не частного права.
Хотя студент утверждает, что его честь и достоинство были ущемлены, что относится к его личным правам, это не переводит действия учебного заведения в частную правовую сферу. При оценке действий в административном процессе важно учитывать, в какой области была совершена предполагаемая правонарушающая деятельность, а не только характер затронутых прав.
Судья также подчеркнул, что взаимодействие учебного заведения со студентом, как с особым субъектом, подчиненным государству, может быть проверено, только если оно серьезно ограничивает права человека.
"К сожалению, в повседневной жизни избежать неидеального общения бывает невозможно, - поясняют представители ВС. - Иногда слова или фразы могут показаться особенно резкими, а в общении часто проявляется негативная эмоциональная окраска. Но это не значит, что каждое резкое слово автоматически становится основанием для подачи иска с требованием компенсации."
Для того чтобы признать нарушение прав, которое действительно заслуживает судебной защиты, необходимо указать на серьезный характер нарушения. В случае студентов, как особых субъектов, требуется доказать, что общение достигло уровня, серьезно нарушающего их права. В противном случае повседневное общение между людьми превратится в непрерывный судебный процесс, что не будет способствовать гармоничному сосуществованию в обществе, которое, хотя и не всегда идеально, остается необходимым, подытожил Верховный суд.
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