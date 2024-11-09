Маск, Кеннеди-младший и Уайлс: кто есть кто в окружении Трампа и кого он может назначить в свою администрацию

Недавно Трамп пообещал, что Роберт Кеннеди-младший будет играть важную роль в работе таких органов общественного здравоохранения, как Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по безопасности пищевых продуктов и лекарств (FDA).

Роберт Кеннеди недавно заявил, что будет настаивать на очистке питьевой воды без фтора, так как, по его словам, это вредно для человеческого организма. Многие эксперты оспаривают это утверждение.

В интервью NBC News он также отверг утверждения о том, что он является противником вакцинации. По его словам, он выступает не за то, что лишить людей права на прививки, а за то, чтобы лучше их информировать, прежде чем они сделают свой выбор.

В том же интервью он дал понять, что вместо формальной министерской должности он мог бы взять на себя роль с более широкими полномочиями в Белом доме.

Илон Маск

Фото: Reuters

Самый богатый человек в мире, глава компаний Tesla и SpaceX и владелец платформы X (бывший твиттер), заявил о своей поддержке бывшего президента в начале этого года, хотя еще в 2022 году он говорил, что «Трампу пора сушить весла и уйти за горизонт».