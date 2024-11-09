Участие КНДР в войне: НАТО обещает Украине новую помощь

При этом целью является предоставить Украине возможность усилить ее вооруженные силы, чтобы они были в состоянии успешно противостоять российской агрессии, заявили страны НАТО и их партнеры.

Переброска солдат КНДР в Россию

На протяжении последних недель сообщается о переброске военных КНДР в РФ, предположительно, для участия в войне против Украины. По данным из различных источников, в Курской области России могут находиться около 10 тысяч северокорейских военнослужащих. Украина сообщала, что в начале ноября ВСУ вступили в первый бой с военными из КНДР.

Как заявил 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский, северокорейские солдаты, находящиеся в Курской области РФ, уже участвует в боях против ВСУ и в их ходе понесли первые потери. Он также указал, что мировое сообщество до сих пор не отреагировало достаточным образом на вступление КНДР в войну, и призвал к жесткому ответу.

Москва и Пхеньян не комментировали информацию о том, что военные из Северной Кореи могут участвовать в боевых действиях против Украины.

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