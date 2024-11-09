Опрос: треть жителей Латвии недовольны своей работой

Среди респондентов, ответивших, что они не удовлетворены своей нынешней работой, 6% сказали, что они "совсем не удовлетворены", а 25% - "не очень удовлетворены".

При этом 67% опрошенных в целом довольны своей нынешней работой, в том числе 13% - "очень довольны", а 54% - "в некоторой степени довольны".

Более удовлетворены своей работой руководители, работники с доходом более 1501 евро и работники, которые в семье говорят на латышском языке.

Среди наиболее удовлетворенных респондентов также те, кто оценивает свою нагрузку как адекватную, те, кто работает удаленно, те, кто в целом положительно характеризует свою нынешнюю жизнь.

С другой стороны, удовлетворенность работой относительно ниже среди работников с доходом от 600 до 1000 евро в месяц, тех, кто работает 41 час и более в неделю, и тех, кто оценивает свою текущую нагрузку как слишком высокую.

Опрос также показал, что общая удовлетворенность работников своей нынешней работой снизилась с 74% в феврале до 67% в сентябре.

Общая удовлетворенность работой значительно снизилась с начала года: доля "очень удовлетворенных" сотрудников сократилась с 20% в феврале до 13% в сентябре, в то время как доля "не очень удовлетворенных" и "неудовлетворенных" увеличилась.

Опрос также показал, что работники в Латвии относительно больше удовлетворены своей нынешней работой, чем жизнью в целом. 67% говорят, что довольны своей работой, а 63% - жизнью, при этом доля "очень довольных" респондентов значительно отличается. В то время как 13% респондентов очень довольны своей работой, только 7% очень довольны своей жизнью.

С другой стороны, 31% респондентов в целом не удовлетворены своей работой, и чуть большая доля, 34%, не удовлетворены жизнью.

В опросе приняли участие 1000 человек.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!