"Новейшие данные британских оборонных разведслужб свидетельствуют о том, что среднедневные потери (убитых и раненых) России в Украине в октябре достигли нового максимума - в среднем 1354 в день", - заявил Хили в интервью газете The Telegraph.

Октябрь 2024 года стал месяцем с самыми большими потерями российских силс начала полномасштабного вторжения - 41 980 убитых и раненых.

По данным оборонных разведслужб Великобритании, предыдущий наивысший показатель составил 39 110 и был зарегистрирован в мае 2024 года. Всего Соединенное Королевство подсчитало, что с 24 февраля 2024 года потери России достигают 696 000.

На вопрос, победят ли Украина и Запад в войне ослабления против России, Хили ответил утвердительно. "Запад может и должен это сделать", - подчеркнул он.

По мнению Хили, Украина должна получить "свободу решать, как уравновесить борьбу и переговоры". Он также отверг мысль о том, что нынешний успех России на поле боя означает, что его нельзя остановить.

По данным Генштаба вооруженных сил Украины, общие боевые потери России на Украине с 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2024 года составили около 707 540 человек, в том числе 1660 человек были потеряны за последние 24 часа.

Uz jautājumu, vai Ukraina un Rietumi uzvarēs novājināšanas karā pret Krieviju, Hīlij

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