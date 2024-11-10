Видео Москва сообщает об атаке дронов. Сбиты 25 летательных роботов

Дроны были сбиты в Раменском, Домодедовском и Коломненском районах.

"По предварительным данным, на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших. На месте происшествия работают оперативные службы", - сказал Собянин в своем Telegram-канале.

Drones continue to attack Moscow. pic.twitter.com/uIIQKuFiDX — ꑭOstap Vyshnya 🇺🇸 🇺🇦 (@VyshnyaOstap) November 10, 2024

Telegram-канал Baza сообщает, что из-за налетов дронов перенесены все полеты в аэропортах Домодедово и Внуково. Федеральное агентство воздушного транспорта РФ сообщило, что временно приостанавливается работа аэропортов Домодедово и Жуковский.

⚡️JUST IN:



Russia shot down 22 Ukrainian kamikaze drones over Moscow region. pic.twitter.com/H2iLhKXuVu — Current Report (@Currentreport1) November 10, 2024

В соцсетях опубликовали видео очевидцев. На них видны горящие частные дома в Софинском и Кратовском районах.

В других регионах страны в ночь на 10 ноября были сбиты еще 23 дрона - 17 над Брянской областью, три над Ростовской областью, два над Белгородской областью, а один над Курской областью.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!