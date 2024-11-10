Мужчина пошел к найденному в соцсетях гипнотерапевту. "Специалистка" не помогла и забрала 2000 евро

Ивар получил первую консультацию бесплатно, в ходе которой узнал, что услуга стоит 2000 евро. Специалист якобы пообещала со 100%-ной гарантией решить его проблему. Сумму можно было заплатить по частям, но Ивар все заплатил сразу.

Была только устная договоренность, без договора. "Это была моя ошибка", - признал Ивар.

Через детство и другие воспоминания гипнотерапевт вела Ивара онлайн, общаясь с ним через компьютер. Ивар ранее проходил сеансы гипнотерапии, эти сессии были совсем другими.

Хотя первые сеансы его устраивали, со временем они стали становиться неэффективными. Постепенно он начал беспокоиться о квалификации гипнотерапевта.

Отметив, что гипнотерапевт все же не может решить его проблему, Иварс попросил вернуть уплаченные 2000 евро. Терапевт поначалу обещала вернуть деньги в течение недели, однако позже в переписке упрекнула, что Ивар их выманивает.

Кроме того, Ивар рассказал, что получил СМС от неизвестного мужчины из Литвы.

Об угрозе через СМС и возможной мошеннической деятельности Ивар сообщил в Госполицию, но получил отказ.

Доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдиня (РСУ) Артур Утинанс поясняет, что в Латвии гипнотерапевт не обязан быть специалистом в медицине.

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