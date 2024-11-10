Эти нападения вызвали резкое осуждение со стороны как израильских, так и мировых лидеров.

На данный момент, по словам представителей прокуратуры, никому из задержанных не предъявлено обвинение за прямое насилие против израильтян.

Вместе с тем прокуратура подчеркнула, что в ближайшие дни ожидаются новые аресты, поскольку специалисты полиции продолжают изучать видеозаписи и фотографии, чтобы идентифицировать участников беспорядков.

Власти Нидерландов классифицировали произошедшее как нападение на израильских болельщиков. Известно, что призывы к участию в беспорядках распространялись в социальных сетях.

Одновременно с этим амстердамская полиция утверждает, что сами фанаты "Маккаби" спровоцировали беспорядки, которые начались еще в среду и продолжались в четверг перед матчем. По сообщениям, израильские болельщики сжигали палестинские флаги, выкрикивали провокационные лозунги и позволяли себе жестокие насмешки по поводу гибели палестинских детей в Газе.

Мэр Амстердама Фемке Халсема, однако, отметила, что это не может оправдать антисемитские нападения, имевшие место в городе.

В сети также были опубликованы видеозаписи, якобы запечатлевшие сцены нападения израильских фанатов на других людей. В СМИ появились обвинения, что международные агентства использовали эти кадры, ошибочно представив их как доказательства нападений на израильтян.

В общей сложности в четверг были задержаны 62 человека, причастных к событиям вокруг футбольного матча между амстердамским "Аяксом" и тель-авивским "Маккаби". В пятницу был также задержан 26-летний мужчина.

Всем задержанным предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, однако большинство из них уже освобождены.

Видео: Бельгийские фанаты перед игрой в Старой Риге

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