После столкновений, вспыхнувших в четверг в Амстердаме между израильскими футбольными болельщиками и враждебными группами, среди которых были и палестинские активисты, прокуратура Нидерландов заявила в воскресенье, 10 ноября: из всех задержанных под стражей остаются лишь четверо.
Эти нападения вызвали резкое осуждение со стороны как израильских, так и мировых лидеров.
На данный момент, по словам представителей прокуратуры, никому из задержанных не предъявлено обвинение за прямое насилие против израильтян.
Вместе с тем прокуратура подчеркнула, что в ближайшие дни ожидаются новые аресты, поскольку специалисты полиции продолжают изучать видеозаписи и фотографии, чтобы идентифицировать участников беспорядков.
Власти Нидерландов классифицировали произошедшее как нападение на израильских болельщиков. Известно, что призывы к участию в беспорядках распространялись в социальных сетях.
Одновременно с этим амстердамская полиция утверждает, что сами фанаты "Маккаби" спровоцировали беспорядки, которые начались еще в среду и продолжались в четверг перед матчем. По сообщениям, израильские болельщики сжигали палестинские флаги, выкрикивали провокационные лозунги и позволяли себе жестокие насмешки по поводу гибели палестинских детей в Газе.
Мэр Амстердама Фемке Халсема, однако, отметила, что это не может оправдать антисемитские нападения, имевшие место в городе.
В сети также были опубликованы видеозаписи, якобы запечатлевшие сцены нападения израильских фанатов на других людей. В СМИ появились обвинения, что международные агентства использовали эти кадры, ошибочно представив их как доказательства нападений на израильтян.
В общей сложности в четверг были задержаны 62 человека, причастных к событиям вокруг футбольного матча между амстердамским "Аяксом" и тель-авивским "Маккаби". В пятницу был также задержан 26-летний мужчина.
Всем задержанным предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, однако большинство из них уже освобождены.
Видео: Бельгийские фанаты перед игрой в Старой Риге
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