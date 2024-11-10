Washington Post: Трамп провел первый разговор с Путиным

Как утверждают источники, Трамп напомнил Путину о "значительном военном присутствии США в Европе", выразив свою обеспокоенность возможным усилением военных действий.

Кроме того, в ходе беседы якобы был затронут и вопрос будущего территорий, находящихся под контролем России. По информации источников, избранный президент США дал понять, что мог бы рассмотреть соглашение, при котором Москва сохранила бы контроль над частью оккупированных территорий.

Источники также отметили, что украинское правительство было заранее предупреждено о предстоящем разговоре Трампа и Путина. В Киеве, как утверждается, не возражали против этой инициативы.

The Washington Post направила запросы пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову и в посольство Украины в Вашингтоне, однако ответы от представителей обеих сторон на момент публикации так и не поступили.

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