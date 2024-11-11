"Мирный план": Трамп еще молчит, Украина уже дискутирует

Огрызко: Трампу нужно все объяснить "с калькулятором в руках"

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призывает не принимать предложения, которые не устраивают украинцев. "Для некоторых на Западе избавиться от проблем, пожертвовав Украиной, - лучший выход. Этот цинизм никуда не делся и он будет продолжаться. Эти циники вокруг Трампа будут склонять его именно к такому варианту, потому что он самый легкий. А мы должны повернуть эту идеологию в другую сторону и сказать Трампу: "Смотри, мы тебе предлагаем вещи, которые тебе будут выгодны. Ты заработаешь на том, что усилишь Украину, десятки и сотни миллиардов долларов", - сказал Огрызко в интервью Radio NV.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко Фото: Sergey Dolzhenko/dpa/picture-alliance

По убеждению бывшего министра иностранных дел, Украине нужно перехватить инициативу и еще до инаугурации Трампа четко и ясно, "с калькулятором в руках", объяснить ему, о чем идет речь. В частности, что увеличение помощи Украине будет означать увеличение средств, которые будут оставаться в США по оборонным заказам, отметил Огрызко.

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