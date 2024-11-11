В Риге выступит музыкант Робби Уильямс

Британский музыкант Робби Уильямс - один из самых успешных сольных исполнителей, поп-певцов и авторов всех времен - следующим летом возвращается с сольным концертом в Ригу - на Большую эстраду Межапарка. Отмечая четвертьвековой юбилей сольной карьеры, Уильямс в 2022 году выпустил альбом XXV, где исполнил свои лучшие песни в сопровождении оркестра. В конце того же года он отправился в свой самый амбициозный тур за всю историю, отыграв 52 грандиозных концертных шоу на стадионах и аренах по всему миру до лета 2023 года, а также с полным аншлагом выступил и в рижской "Арена Рига". И наконец поклонники дождались нового концерта!