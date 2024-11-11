Американская киностудия Heroic Pictures с 16 по 22 ноября в Риге и Лиепае запишет музыку, созданную композитором Лолитой Ритманис, для саундтрека к новому художественному фильму "Американское чудо" (The American Miracle).
Лиепайский симфонический оркестр и хор Latvija запишут музыку к американскому фильму
Исполнительный продюсер фильма и оперативный руководитель Heroic Pictures Ральфс Аугстрозе привлек к записи Лиепайский симфонический оркестр, которым на этот раз будет руководить сама Лолита Ритманис, и Государственный академический хор Latvija под руководством дирижера Мариса Сирмаса. Запись будет проходить в концертном зале Lielais dzintars в Лиепае и в 1-й студии Латвийского радио.
"Это осуществление моей 35-летней мечты - записать в Латвии симфонический саундтрек к большому фильму - это неописуемая привилегия, которая вводит меня в трепет, а еще более значимо, что это будет сделано в Лиепае", - сказал Ральфс Аугстрозе, отметив что в Лиепае родилась и провела детство его мать, а дочь - Лия Александра Ханзовска - сейчас одна из первых скрипок в Лиепайском симфоническом оркестре.
"Моя мать и ее родители бежали из Латвии во время Второй мировой войны, и теперь моя латвийская дочь американского происхождения и ее семья живут и работают в Лиепае, месте рождения и детства моей матери. Это тоже чудо, что после более чем 65 лет разлуки два конца круга наконец замкнулись", - говорит Аугстрозе.
"Я уже работала над несколькими важными проектами с латвийскими хорами, оркестрами и музыкантами, - говорит Лолита Ритманис, американка латышского происхождения. - Одним из них была моя музыка к значимому латвийскому фильму "Метель душ". Я с радостью откликнулась на предложение Ральфа написать саундтрек к этому новому художественному фильму и при участии лучших музыкантов".
Фильм "Американское чудо", снятый на территории США и Великобритании, рассказывает историю основания Соединенных Штатов с 1750-х по 1826 год. Это было время военного противостояния, неожиданных сценариев и поворотов в борьбе за независимость. Картина основана на одноименной книге американского автора Майкла Медведя и выйдет следующим летом, за год до 250-летия США, которое будут отмечать в 2026 году.
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