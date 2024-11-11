Лиепайский симфонический оркестр и хор Latvija запишут музыку к американскому фильму

Исполнительный продюсер фильма и оперативный руководитель Heroic Pictures Ральфс Аугстрозе привлек к записи Лиепайский симфонический оркестр, которым на этот раз будет руководить сама Лолита Ритманис, и Государственный академический хор Latvija под руководством дирижера Мариса Сирмаса. Запись будет проходить в концертном зале Lielais dzintars в Лиепае и в 1-й студии Латвийского радио.

"Это осуществление моей 35-летней мечты - записать в Латвии симфонический саундтрек к большому фильму - это неописуемая привилегия, которая вводит меня в трепет, а еще более значимо, что это будет сделано в Лиепае", - сказал Ральфс Аугстрозе, отметив что в Лиепае родилась и провела детство его мать, а дочь - Лия Александра Ханзовска - сейчас одна из первых скрипок в Лиепайском симфоническом оркестре.