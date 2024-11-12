КНДР ратифицирует договор об обороне с Россией

Этим соглашением официально подтверждается многомесячное укрепление военных связей между двумя странами.

КНДР уже направила в Россию не менее 11 000 военнослужащих, размещенных в Курской области, вблизи границы с Украиной.

Договор "был ратифицирован как указ лидера Ким Чен Ына", сообщило во вторник Центральное агентство новостей Кореи (KCNA).

Российские законодатели на прошлой неделе уже единогласно проголосовали за ратификацию соглашения. Позже его подписал диктатор Владимир Путин.

"Договор вступит в силу в день обмена ратификационными документами обеими сторонами", - отметили В KCNA.

КНДР стала одной из важнейших сторонниц России в ее войне с Украиной.

Пхеньян поставляет Москве артиллерийские снаряды и ракеты для использования в войне против Украины, а в последние недели эта поддержка усилилась, когда Северная Корея направила в Россию тысячи военных.

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