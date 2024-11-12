3 мая 2024 года исполнилось 17 лет с тех пор, как в Португалии во время семейных каникул пропала трехлетняя на тот момент Мэдлин Макканн. Главным подозреваемым по делу об исчезновении является Кристиан Брюкнер, оголившийся на португальском пляже перед 10-летней девочкой незадолго до исчезновения Мэдлин, сообщают зарубежные СМИ. Теперь суд расследовал обвинения в отношении Брюкнера в изнасиловании и сексуальном насилии и вынес вердикт.