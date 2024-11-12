NEPLP закрыл доступ к еще одному пропагандистскому сайту из России

NEPLP проверил сайт natoexercises.info и размещенные на нем аудио-, аудиовизуальные и письменные материалы.

Совет также получил письмо от другого компетентного органа государственного управления, в котором говорится, что контент, распространяемый на данном сайте, является частью российских пропагандистских и дезинформационных кампаний, направленных на дискредитацию западных стран и их организаций, очернение и принижение Латвии, оправдание военной агрессии России и ее преступлений в Украине, а также позитивное освещение России и ее союзников.

Сайт natoexercises.info, помимо прочего, называет войну в Украине специальной военной операцией. Информация, опубликованная на сайте, доступна на 15 языках, включая латышский.

Среди источников информации, используемых сайтом, указан ряд информационных ресурсов, занимающихся российской дезинформацией и пропагандой, таких как sputnik.by, ria.ru, ukrinform.ru, tass.ru, eadaily.com, topwar.ru, news-front.info, rusvesna.su, russian.rt.com, ritmeurasia.org и pravda.ru, доступ к которым на территории Латвии уже ранее был закрыт.

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