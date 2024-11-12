Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение закрыть доступ к очередному российскому пропагандистскому сайту, говорится в сообщении в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
NEPLP закрыл доступ к еще одному пропагандистскому сайту из России
NEPLP проверил сайт natoexercises.info и размещенные на нем аудио-, аудиовизуальные и письменные материалы.
Совет также получил письмо от другого компетентного органа государственного управления, в котором говорится, что контент, распространяемый на данном сайте, является частью российских пропагандистских и дезинформационных кампаний, направленных на дискредитацию западных стран и их организаций, очернение и принижение Латвии, оправдание военной агрессии России и ее преступлений в Украине, а также позитивное освещение России и ее союзников.
Сайт natoexercises.info, помимо прочего, называет войну в Украине специальной военной операцией. Информация, опубликованная на сайте, доступна на 15 языках, включая латышский.
Среди источников информации, используемых сайтом, указан ряд информационных ресурсов, занимающихся российской дезинформацией и пропагандой, таких как sputnik.by, ria.ru, ukrinform.ru, tass.ru, eadaily.com, topwar.ru, news-front.info, rusvesna.su, russian.rt.com, ritmeurasia.org и pravda.ru, доступ к которым на территории Латвии уже ранее был закрыт.
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