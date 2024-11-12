В Даугавпилсе задержан наркодилер

Должностные лица управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления Госполиции успешно воспользовались оперативной информацией, в результате чего 7 ноября этого года в Даугавпилсе на территории одной из стоянок зафиксировали, что женщина 1981 года рождения приобрела у мужчины 1983 года рождения 10 таблеток Subutex с целью их реализации.

Правоохранители в момент совершения преступления задержали обоих лиц, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции. Продолжаются следственные действия.

В ходе дальнейших следственных мероприятий по месту жительства мужчины правоохранителям удалось изъять еще 41 таблетку Subutex, около 10 граммов амфетамина и 42 таблетки, содержащие психотропное вещество. На данный момент назначены экспертизы для определения точного состава.

В связи с этим преступным деянием начат уголовный процесс по части первой статьи 253 Уголовного закона, а именно о неразрешенном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических или психотропных веществ без цели их реализации. За совершение такого преступного деяния полагается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, или кратковременного лишения свободы, или пробационного надзора, или общественных работ, или штрафа.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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