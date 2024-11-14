ФОТО Артур Смольянинов отметил день рождения и снялся в клипе на песню Pilsonis

Торт в лицо, ламповая атмосфера и премьера клипа на песню "Бред" - актёр и музыкант Артур Смольянинов отметил день рождения в Риге, сыграв концерт со своей группой cheLovek.
Также Смольянинов снялся в главной роли в клипе на песню Pilsonis, который снял латвийский мультихудожник Янис Руньгис, дебютировавший в качестве режиссёра.
1 ноября в музыкально-драматическом пространстве OratoriО состоялся музыкальный вечер в честь дня рождения актёра, режиссёра и музыканта Артура Смольянинова.
За время существования музыкального коллектива cheLovek, созданного Артуром в 2022 году, группа выпустила свой первый ЕР-альбом "4", дала большой концерт в клубе First, собравший полный зал, а 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину войны в Украине, у группы вышел первый клип на песню "Эльсинор".
На концерте 1 ноября группа cheLovek выступила с музыкальной программой "Внутри", а также состоялась премьера клипа на песню "Бред".
Артур и его выдающиеся латвийские музыканты: гитарист Янис Руньгис, басист Станислав Юдин, клавишник Эвалд Лазаревич и ударник Кришьянис Бремшс, вместе с друзьями и зрителями подвели итоги своим первым шагам на этом ещё коротком, но уже очень ярком творческом пути, акустическим "домашним" концертом и отметили день рождения фронтмена группы.
Галерея: День рождения Артура Смольянинова
Кстати, гитарист группы Янис Руньгис также выпустил собственный сингл и клип на песню Pilsonis, дебютировав в качестве режиссера.
Композиция Pilsonis повествует о члене общества и его отношениях с этим самым обществом. Песня не о самом авторе, скорее это вымышленно-реалистичная история о каждом из нас в отдельных фразах и фазах жизни.