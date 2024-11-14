ФОТО Артур Смольянинов отметил день рождения и снялся в клипе на песню Pilsonis

Значение этой истории подчеркивается ещё и тем фактом, что на главную роль в клипе Янис пригласил Артура Смольянинова, который с начала войны в Украине переехал жить в Латвию.

Задуматься над смыслом песни заставляет, в том числе, тот факт, что на родине актера признали террористом, так как он открыто выразил свои мысли о происходящем абсурде в российском обществе. Следовательно, его сейчас нельзя считать "гражданином" нигде, ведь в определении этого понятия есть такая фраза: "Лицо, принадлежащее к постоянным жителям государства, на которого распространяются предусмотренные в законах государства права и обязанности…".

Янис Руньгис считает ключевой фразой песни последнюю строку припева: "Мир уже давно изменился, но советы - нет", тем самым обозначая неизменные различия в мировоззрении поколений и разных социальных групп.

"Гражданин… Но гражданин чего? Мира. Но какого мира? Кто он? Где? Плачет ли кто-то о нём или это его собственный слёзы сквозь смех?", - задаётся вопросами Артур Смольянинов и продолжает, - в поисках ответов наш герой отправляется в свой гротескный, абсурдный путь, который в конечном итоге запутает всё ещё больше и приведёт его на край счастливой пропасти.