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ФОТО Артур Смольянинов отметил день рождения и снялся в клипе на песню Pilsonis

День рождения Артура Смольянинова Фото: Sandra Garanča
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Торт в лицо, ламповая атмосфера и премьера клипа на песню "Бред" - актёр и музыкант Артур Смольянинов отметил день рождения в Риге, сыграв концерт со своей группой cheLovek.

Также Смольянинов снялся в главной роли в клипе на песню Pilsonis, который снял латвийский мультихудожник Янис Руньгис, дебютировавший в качестве режиссёра.

1 ноября в музыкально-драматическом пространстве OratoriО состоялся музыкальный вечер в честь дня рождения актёра, режиссёра и музыканта Артура Смольянинова.

За время существования музыкального коллектива cheLovek, созданного Артуром в 2022 году, группа выпустила свой первый ЕР-альбом "4", дала большой концерт в клубе First, собравший полный зал, а 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину войны в Украине, у группы вышел первый клип на песню "Эльсинор".

На концерте 1 ноября группа cheLovek выступила с музыкальной программой "Внутри", а также состоялась премьера клипа на песню "Бред".

Артур и его выдающиеся латвийские музыканты: гитарист Янис Руньгис, басист Станислав Юдин, клавишник Эвалд Лазаревич и ударник Кришьянис Бремшс, вместе с друзьями и зрителями подвели итоги своим первым шагам на этом ещё коротком, но уже очень ярком творческом пути, акустическим "домашним" концертом и отметили день рождения фронтмена группы.

Галерея: День рождения Артура Смольянинова

Кстати, гитарист группы Янис Руньгис также выпустил собственный сингл и клип на песню Pilsonis, дебютировав в качестве режиссера. 

Композиция Pilsonis повествует о члене общества и его отношениях с этим самым обществом. Песня не о самом авторе, скорее это вымышленно-реалистичная история о каждом из нас в отдельных фразах и фазах жизни.

Значение этой истории подчеркивается ещё и тем фактом, что на главную роль в клипе Янис пригласил Артура Смольянинова, который с начала войны в Украине переехал жить в Латвию.

Задуматься над смыслом песни заставляет, в том числе, тот факт, что на родине актера признали террористом, так как он открыто выразил свои мысли о происходящем абсурде в российском обществе. Следовательно, его сейчас нельзя считать "гражданином" нигде, ведь в определении этого понятия есть такая фраза: "Лицо, принадлежащее к постоянным жителям государства, на которого распространяются предусмотренные в законах государства права и обязанности…".

Янис Руньгис считает ключевой фразой песни последнюю строку припева: "Мир уже давно изменился, но советы - нет", тем самым обозначая неизменные различия в мировоззрении поколений и разных социальных групп.

"Гражданин… Но гражданин чего? Мира. Но какого мира? Кто он? Где? Плачет ли кто-то о нём или это его собственный слёзы сквозь смех?", - задаётся вопросами Артур Смольянинов и продолжает, - в поисках ответов наш герой отправляется в свой гротескный, абсурдный путь, который в конечном итоге запутает всё ещё больше и приведёт его на край счастливой пропасти.

Спасибо моему товарищу Янису Рунгису, что придумал эту песню и эту историю, в процессе создания которой у меня была возможность вдоволь потанцевать и от души подурачиться и посмеяться над своими неурядицами. Я получал удовольствие каждую секунду, несмотря на жару и жутко неудобный шерстяной фрак. Ведь в конечном счёте вообще ничто не важно, кроме того самого момента, где мы есть, где мы живём и творим. Здесь и сейчас. Ведь все мы только мимолётные гости во Вселенной. Её едва заметные граждане".

"Если клип создавался вместе с Артуром, ищущим новый статус гражданина, то саму песню я писал вместе с британским другом Ником Мосом Роджерсом, проживающим в Латвии. С ним мы пересекались и в других творческих проектах", - рассказывает Янис Руньгис.

"Запись песни получилась довольно необычной, ведь студия Ника расположена в бывшей бане в Болдерае, что, безусловно, помогло уловить новые "парЫ" в поисках творчества.

Мы использовали их и в процессе совместного продюсирования. Ник также был звукорежиссёром записи и играл на перкуссии, а окончательный микс мы завершили вместе с Сергеем Лалетиным".

Янис сам исполнил песню, сыграл партии гитары и бас-гитары, добавив немного клавишных инструментов. В конечном итоге возникла идея самому стать режиссером видеоклипа для нового сингла, а обязанности оператора доверить талантливому Оскарсу Упениексу.

"Клип мы снимали в один из самых жарких дней июля", - вспоминает Янис. "Очень важно было создать атмосферу веселья, что не всегда является легкой задачей. В клипе есть небольшие режиссёрские отсылки к легендарной комедийной труппе Monty Python, а также к ещё более легендарному Чарли Чаплину".

"В сотрудничестве с Янисом всегда ясно, что будет интересен и процесс, и результат", - говорит оператор Оскарс Упениекс. "Во время съёмок было оставлено достаточно места для актёрской импровизации и выбора кадров, что позволило более свободно работать с отснятым материалом и на этапе монтажа". С последним помог справиться режиссёр видеомонтажа и колорист Валентин Линовицкий.

Янис Руньгис
Янис Руньгис Фото: Jānis Deinats

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