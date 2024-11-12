В Китае автомобиль врезался в спортивный центр, погибли 35 человек

Полиция задержала 62-летнего мужчину, которого нашли в автомобиле с ножом и ранениями в области шеи, которые, предположительно, он нанес себе сам. Задержанный находится без сознания в больнице.

В ходе первоначального расследования выяснилось, что мужчина был недоволен распределением финансовых средств в процессе развода.

В китайских СМИ и соцсетях информация о Чжухае цензурируется и малодоступна, но на платформе Х можно найти несколько видео, на которых запечатлены раненые люди в спортивном центре.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!