Водитель в понедельник умышленно врезался в спортивный центр в городе Чжухай на юге Китая, в результате чего погибли 35 человек и еще 45 получили тяжелые ранения, заявили в полиции.
В Китае автомобиль врезался в спортивный центр, погибли 35 человек
Полиция задержала 62-летнего мужчину, которого нашли в автомобиле с ножом и ранениями в области шеи, которые, предположительно, он нанес себе сам. Задержанный находится без сознания в больнице.
В ходе первоначального расследования выяснилось, что мужчина был недоволен распределением финансовых средств в процессе развода.
В китайских СМИ и соцсетях информация о Чжухае цензурируется и малодоступна, но на платформе Х можно найти несколько видео, на которых запечатлены раненые люди в спортивном центре.
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