Исследование: Латвийские школьники - одни из лучших по компьютерным навыкам

Похожая ситуация наблюдалась и в других городах Латвии, однако там различия не столь резкие, поскольку средние достижения в государственных гимназиях в других местах не так высоки, как в Риге. Исследователи призывают Рижское самоуправление провести серьезный анализ доступных школам ресурсов - как материальных, так и связанных со способностью привлекать хороших учителей.

Европейский союз определил в качестве цели добиться к 2030 году того, чтобы доля восьмиклассников с недостаточными компьютерными навыками не превышала 15%. В Латвии 37% школьников имеют низкий уровень компьютерных навыков, как в Финляндии и Венгрии.

Из стран ЕС наибольшая доля школьников с недостаточными компьютерными навыками приходится на Румынию - 74% восьмиклассников. А меньше всего таких школьников в Чехии - 28%.

В исследовании, которое проводилось весной 2023 года, приняли участие примерно 2700 учеников восьмых классов Латвии. Латвия в исследовании участвовала впервые.

Школьники подтвердили свои навыки, знания и компетенции в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также продемонстрировали алгоритмическое мышление в ходе выполнения практических заданий. На вопросы также было предложено ответить учителям, школьным координаторам ИКТ и директорам школ.

Комментируя первые результаты исследования, и. о. госсекретаря Министерства образования и науки (МОН) Инита Юхневича указала на ряд мер, реализованных для обеспечения инфраструктуры. Например, реализован проект по обеспечению компьютерами детей из малообеспеченных семей. До мая следующего года также планируется обеспечить компьютерами всех педагогов общего образования и учащихся профессионального образования.

Кроме того, запущен проект по формированию единой системы профессиональной поддержки педагогов. Необходимы меры по повышению доступности интернета во всех муниципалитетах.

"Все начатые мероприятия обеспечат улучшение компьютерных навыков в том числе у тех школьников, у которых они ниже, в этом мы уверены", - отметила Юхневича.

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