В Европе разоблачили преступную сеть, подделывавшую картины великих мастеров

Под следствием оказались 38 человек, среди которых - шесть граждан Испании, Франции и Бельгии. По оценкам итальянских властей, ущерб, нанесенный рынку фальсификаторами, может составлять около 200 миллионов евро.

В ходе полицейских операций, прошедших в Италии, Франции, Испании и Бельгии, конфисковано 2100 поддельных произведений искусства. Среди них - копии работ более 30 известных мастеров, таких как Энди Уорхол, Амедео Модильяни, Бэнкси, Пикассо, Хуан Миро, Василий Кандинский, Генри Мур и Густав Климт.

Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Eurojust) сообщает, что следователи выявили обширную сеть фальшивок, которые изготавливались в Испании, Франции и Бельгии.

Наиболее часто фальсифицировались работы Уорхола и Бэнкси, которые выставлялись на продажу на выставках в итальянских городах Местре и Кортона. Для поддельных работ, как выяснили власти, даже был опубликован специальный каталог.

Eurojust также установил, что сеть сотрудничала с итальянскими аукционными домами, предоставлявшими подделкам фальшивые сертификаты и знаки подлинности. В ходе обысков было изъято около 500 таких сертификатов.

Расследование началось в марте 2023 года, когда во время обыска в доме предпринимателя из Пизы итальянские власти обнаружили около 200 подделок. Этот случай привлек внимание к аукционным домам, что позволило выявить их участие в фальсификациях и наладить мониторинг их сайтов электронной коммерции.

Задержанным предъявлены обвинения в сговоре с целью подделки и продажи фальшивых произведений искусства.

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