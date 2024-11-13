"Приговор чудовищно жестокий". Педиатру Надежде Буяновой дали 5,5 года по делу о "фейках"

"Родиться во Львове — еще не преступление"

Сначала Буянову обвинили только в распространении "фейков" о российской армии, однако затем обвинение ужесточили, добавив в него отягчающее обстоятельство — мотив политической и национальной ненависти.

Одним из аргументов Акиньшиной в отношении того, что Буянова могла действовать "по мотивам национальной ненависти", было то, что педиатр родилась в Украине — во Львове. Отвечая на вопрос адвоката, почему это имеет значение, она говорила: "Потому что понятно, почему она ненавидит Россию и русских бойцов, раз она оттуда".

Защита настаивала на том, что факт рождения в Украине не может свидетельствовать о национальной ненависти. Как заявил во время прений адвокат Буяновой Леонид Соловьев, родиться во Львове — "пока еще не преступление".

Еще одно доказательство, как утверждало следствие, — содержание изъятого при обыске телефона Буяновой, в котором нашли в том числе "фотографии на украинском языке" и "изображения российского флага с одобрением уничижительных действий по отношению к нему", а также переписки, в которых врач якобы пишет, что переживает за Киев и желает смерти "рашистам".

Защитники Буяновой заявляли, что врач не писала таких сообщений, а телефон у врача изъяли во время обыска, который проводился без адвоката, а значит, эта улика получена незаконно.