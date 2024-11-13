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Видео Мать ищет ответы о загадочной смерти дочери в Валке

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Несчастный случай. Иллюстративное фото
Несчастный случай. Иллюстративное фото Фото: Degpunktā

Не так давно в центре социальной помощи в Валке произошел несчастный случай. Женщина выпала из окна третьего этажа многоквартирного дома и получила смертельные травмы. В программу Degpunktā обратилась мать погибшей, которая хочет выяснить настоящие обстоятельства происшествия после смерти дочери. Информации от полиции пока мало, сообщает программа Degpunktā.

Мать трагически погибшей женщины Антонина рассказывает, что ее дочь уже похоронили, но она все еще не может обрести душевного покоя и хочет найти ответы на вопросы, связанные с событиями рокового дня.

"Они сказали, что было расследование, но никому ничего не сказали. Как такое может быть?! И сказали, что домой ее забрать нельзя, нужна круглосуточная помощь, за ней нужен присмотр. Она очень хотела жить. Как только ей становилось плохо, она сразу шла к врачу. Она очень хотела жить, я не могу понять, что там могло произойти", - говорит Антонина.

Она считает, что ее дочь не принимала сознательного решения покончить с жизнью самоубийством, а также полагает, что со стороны других пациентов центра социального ухода могло иметь место эмоциональное насилие над ее дочкой, которое негативно сказалось на ее психике.

В ходе полицейского расследования выяснилось, что падение, в результате которого жертва получила смертельные травмы, не было насилием и что центр по уходу не имел отношения к трагическому событию.

"Из медицинского учреждения поступила информация о том, что туда доставили женщину 1967 года рождения, выпавшую из окна третьего этажа в Валке. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении. Происшествие квалифицировано как несчастный случай, уголовного преступления в отношении погибшей не совершено", - говорит представитель полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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