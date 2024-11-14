"Согласие" и "Стабильности!" не исключают совместного старта на выборах в Рижскую думу

На последних выборах в Сейм "Стабильности!" заняла место партии, имеющей в Сейме хотя бы долю русскоязычных избирателей, а "Согласие" из партии с наибольшим количеством мест превратилось в партию, не преодолевшую даже 5-процентный барьер для избрания в Сейм. Наиболее существенные различия, по крайней мере в публичной риторике, были в позициях партий по поводу войны в Украине - "Согласие" сразу же после вторжения России в Украину осудило государство-агрессор, тогда как "Стабильности!" до сих пор избегает конкретной позиции. Существенно отличается и видение партий о значении и роли Евросоюза. Однако с приближением выборов местного уровня не исключается возможность того, что политические силы могут или стартовать вместе, или же сотрудничать после избрания в Рижскую думу.