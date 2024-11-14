Сотрудничество партий "Согласие" и "Стабильности!" на предстоящих муниципальных выборах, особенно в Риге, не исключено, выяснило агентство LETA.
"Согласие" и "Стабильности!" не исключают совместного старта на выборах в Рижскую думу
На последних выборах в Сейм "Стабильности!" заняла место партии, имеющей в Сейме хотя бы долю русскоязычных избирателей, а "Согласие" из партии с наибольшим количеством мест превратилось в партию, не преодолевшую даже 5-процентный барьер для избрания в Сейм. Наиболее существенные различия, по крайней мере в публичной риторике, были в позициях партий по поводу войны в Украине - "Согласие" сразу же после вторжения России в Украину осудило государство-агрессор, тогда как "Стабильности!" до сих пор избегает конкретной позиции. Существенно отличается и видение партий о значении и роли Евросоюза. Однако с приближением выборов местного уровня не исключается возможность того, что политические силы могут или стартовать вместе, или же сотрудничать после избрания в Рижскую думу.
Пока что никаких решений еще принято не было, однако переговоры ведутся. Лидер "Согласия", депутат Европарламента Нил Ушаков признал агентству LETA, что партия на предстоящем конгрессе не планирует принимать решений о старте на выборах или о списках на них, однако переговоры широкого спектра ведутся.
Он подчеркнул, что избиратели указывают на консолидацию партий, поскольку нынешнее политическое предложение слишком раздроблено. На вопрос, может ли на выборах "Согласие" стартовать вместе со "Стабильности!", Ушаков указал, что переговоры ведутся с различными партнерами и в политическом процессе нужно говорить со всеми. На вопрос, действительно ли "Согласие" общается со всеми, в том числе и, например, Национальным объединением или "Новым Единством", политик положительного ответа не дал.
В свою очередь лидер "Стабильности!" Алексей Росликов отметил агентству LETA на вопрос о возможном соглашении с "Согласием" о совместном старте на выборах в Рижскую думу, что всегда считал, что политические силы должны объединяться.
В политике нельзя придерживаться принципа нравится или не нравится - политические силы должны объединяться, чтобы вернуть столичное самоуправление из-под неудачного управления "Единства" и мэра Риги Вилниса Кирсиса, сказал Росликов.
Дробить избирателей сегодня не было бы правильным, отметил Росликов. Он признал, что переговоры о возможном сотрудничестве происходят, однако никаких решений не принято.
В политических кулуарах не исключается возможность, что обе упомянутые партии могут захотеть сотрудничать и с руководимой Айнаром Шлесерсом партией "Латвия на первом месте". Ушаков на вопрос, рассматривает ли политическая сила такой шаг, конкретного ответа не предоставил, в свою очередь Росликов по этому поводу настроен скептически. Он считает, что Шлесерс готовится сотрудничать в риге с партией "Единство" и у него никогда не будет допуска к гостайне, что не позволит Шлесерсу стать мэром Риги.
Росликов указал, что в данный момент не готов поддержать "продвигаемый Шлесерсом проект" Riga Waterfront, на который необходимо тратить миллиард евро муниципального финансирования, чтобы обеспечить инфраструктуру. Если бы Шлесерс был готов к тому, что это финансирование пойдет не на проект, а жителям, то можно было бы начать переговоры о сотрудничестве, добавил политик.
О "Согласии" и "Латвия на первом месте" лидеры обеих политических сил высказывались в 2023 году, в том числе и упомянув необходимость консолидации политической среды. В тот раз они, впрочем, отрицали, что были принятые какие-то решения по поводу сотрудничества.
Росликов в свое время был членом партии "Согласия", был избран по списку партии в Рижскую думу, однако затем его пути и пути партии разошлись. В свою очередь со Шлесерсом Ушаков сотрудничал в Рижской думе во времена, когда Ушаков был мэром Риги, а Шлесерс - его заместителем.
В данный момент в национальном масштабе "Латвия на первом месте" является одной из самых популярных партий, в октябрьском рейтинге она отстала лишь от "Нового Единства" и Нацобъединения. В свою очередь популярность "Согласия" и "Стабильности!" находится примерно на одном уровне - в октябре она не достигала порога в 5%.
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