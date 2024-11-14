Назначения Трампа: Госдеп возглавит Рубио, разведку - экс-конгрессвумен, говорившая о "легитимных опасениях России"

Контроль оппозиции над какой-либо из палат Конгресса может представлять серьезные проблемы для лидера Белого дома — как на своем опыте убедились как уходящий президент Джо Байден, так и Трамп во время первого срока, отмечают наши корреспонденты.

Республиканцы имели большинство в обеих палатах Конгресса в 2017 и 2018 годах, когда президентом был Дональд Трамп.

Лидером большинства в Сенате стал Тун. Трамп, вероятно, предпочел бы другого

Джон Тун — представитель более традиционного поколения американских республиканских политиков Фото: Reuters

Лидером фракции Республиканской партии в Сенате США избран сенатор от Южной Дакоты Джон Тун. Он получил больше всего голосов во время тайного голосования, в котором также участвовал представитель Флориды Рик Скотт — политик, поддержанный близким окружением Дональда Трампа.

Ранее лидером республиканцев в Сенате был Митч Макконнелл — эту должность он занимал в течение последних 17 лет.

Как передают корреспонденты Би-би-си, кандидатуру Скотта поддержал самый богатый человек мира, владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск, который тесно сотрудничает с Трампом и получит должность в его администрации. Скотта считают менее традиционным политиком и более ярким представителем трамповского крыла Республиканской партии.

Однако сенаторы предпочли более привычного им сенатора Туна, который в течение предыдущих четырех лет был вторым по влиятельности республиканцем в Сенате (после Макконнелла).