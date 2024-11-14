На севере Польши открыта американская противоракетная база

База в Редзиково, расположенная в 230 километрах от российской границы, функционирует с июля, но официально была открыта только в среду.

"Это исторически значимое событие для безопасности Польши, США и НАТО, - на торжественной церемонии сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. - Принимая во внимание конфликты, которые сейчас происходят, конфликт в Украине и на Ближнем Востоке, мы видим, насколько важны противовоздушная оборона и противоракетная оборона".

Посол США в Польше Марк Бжезинский на церемонии выразил надежду, "что это тесное партнерство между обеими странами продолжится".

Во вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский в опубликованном в соцсетях посте высоко оценил этот проект как "доказательство геостратегической последовательности США".

База является частью более крупного щита НАТО, который включает в себя радарную систему, способную перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности, запускаемые такими странами как Иран.

Впервые об этом проекте стало известно в 2009 году, однако его реализация затягивалась, и с того времени Россия стала главной проблемой безопасности на восточном фланге военного альянса.

Несмотря на то, что НАТО утверждает, что база в Редзиково и похожая система в Румынии - это чисто оборонный объект, Москва часто называла ее угрозой.

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