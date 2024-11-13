СМИ: Трамп, возможно, назначит спецпредставителя по Украине

"Будет очень высокопоставленный специальный посланник, человек, пользующийся большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, добиться мирного решения", - сказал один из источников.

У Трампа нет единого мирного плана для Украины, но один из рассматриваемых вариантов - заморозить конфликт, зафиксировав границы вдоль фактической линии фронта и создав демилитаризованную зону длиной почти 1300 километров, сообщила на прошлой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в команде Трампа.

Ранее у команды Трампа был другой план - прекратить помощь Украине до тех пор, пока Киев не пойдет на мирные переговоры с Москвой, напоминает издание.

Не исключено, что именно это имел в виду Трамп, когда еще до своей инаугурации в январе 2025 года обещал закончить войну в течение 24 часов.

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