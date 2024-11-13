Видео Соседи не видели его две-три недели: тело мужчины нашли в квартире в Дзирциемсе

Многие жители дома заметили, что к многоэтажному дому прибыли спасатели. Николай, житель восьмого этажа, поначалу даже не обратил особого внимания на такую ​​активность, только увидел в окно, что подъехали машины.

Оказалось, службы приехали из-за смерти соседа Николая. Мужчина решил заглянуть в дверь старого знакомого. Замка в них уже нет, но в прорези осталась черная визитка с контактами похоронного бюро.

Николай говорит, что каждый день разговаривал со своим соседом и что этот мужчина был немного моложе его самого.

"Мы встретились, поздоровались, я знаю его в лицо. По национальности он поляк, но также хорошо говорил по-латышски", - рассказал Николай.

Николай указывает на один существенный нюанс - соседа действительно давно не видели.

"Две с половиной недели, может быть, три. Обычно мы встречаемся в лифте или сталкиваемся на улице, всегда здороваемся", - заметил мужчина.

Влад, живущий внизу, не понимает, в какой момент произошла смерть его соседа. Только заметил, что похоронное бюро оставило контакты, если родственники еще объявятся.

"Родственники не приехали, похоронное бюро оставило у двери визитку и ушло. Я даже не знаю, кто вызвал полицию. Может, сосед с восьмого этажа. Может быть, появился какой-то запах, я не знаю", - сказал Влад.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту, однако предварительная информация показывает, что никакого уголовного преступления не произошло.

Видео: Сюжет программы Degpunkta