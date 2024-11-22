Меня снимают на улице. Можно ли что-то сделать?

Недавно в социальных сетях жительница Риги пожаловалась на странного мужчину, который без разрешения снимал ее в трамвае, а затем вышел на той же остановке и продолжил снимать на улице. На ее возмущение он ответил, что имеет право вести съемку в общественном месте, а позже кадры оказались на его странице в Instagram. TVNET+ поговорил с экспертами и полицией, чтобы узнать, законна ли такая съемка.