Известный парикмахер Кристап Слактерс, который в начале года со скандалом расстался с женой, матерью своего ребенка, а также деловым партнером, теперь нашел новую любовь.
Знаменитый парикмахер вышел в свет со своей новой любовью после скандального развода
Как сообщает издание Privātā Dzīve, сердце Слактера покорила его коллега Лаума Апеле, парикмахер с мировым именем.
"Как было в той романтической песне, не нужно искать другого человека где-то далеко, а нужно осмотреться вокруг", - говорит Слактер, добавляя, что они вместе управляют новым помещением салона.
Подробности читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 12 ноября!
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