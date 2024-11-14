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Знаменитый парикмахер вышел в свет со своей новой любовью после скандального развода

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Фото: Toms Norde

Известный парикмахер Кристап Слактерс, который в начале года со скандалом расстался с женой, матерью своего ребенка, а также деловым партнером, теперь нашел новую любовь.

Как сообщает издание Privātā Dzīve, сердце Слактера покорила его коллега Лаума Апеле, парикмахер с мировым именем.

"Как было в той романтической песне, не нужно искать другого человека где-то далеко, а нужно осмотреться вокруг", - говорит Слактер, добавляя, что они вместе управляют новым помещением салона.

Подробности читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 12 ноября!

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