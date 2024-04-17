Скандал в семье знаменитого местного парикмахера: распавшийся брак, отнятый бизнес и борьба за ребенка

На этой неделе журнал Kas Jauns пишет, что Кристапс и Алисе, которые не только были парой в обычной жизни, но и вместе работали в индустрии красоты и имели свой семейный бизнес, расстались.

В начале года появилась новость о том, что владельцы арендованного Кристапом салона красоты в Марупе расторгли договор. Оказывается, здание принадлежит родителям его жены.

Теперь Кристапс открыл новый салон неподалеку.

Но на этом не все. Недавно популярный парикмахер поделился в социальных сетях публикацией о том, что он три месяца не видел и не слышал о своем сыне Теодоре. Он попросил своих подписчиков написать ему характеристику, которая, по его мнению, скорее всего, будет полезна в суде. По его словам, Алисе начала судебное разбирательство, а "полиция не принимает от него заявлений".

На вопрос, что так внезапно произошло с образцовой парой, Кристапс отвечает, что в 40 лет он понял, что от любви до ненависти всего один шаг.

"А потом семья моей жены сделала меня виноватым во всем, и с этого все и началось", - жалуется Кристапс, который также убежден, что Алисе под влиянием семьи не разрешает сыну встречаться с отцом.

"Там меня выставляют насильником, мне теперь запрещено видеться с сыном", - говорит парикмахер.

Алисе Звейсалниеце, напротив, не обсуждает семейный спор, заявляя, что неразумно говорить о нем в публичном пространстве, потому что ребенок вырастет и прочитает все публикации.

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