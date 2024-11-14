Адриана Миглане раскрыла настоящую причину, по которой она покинула Латвию

Миглане рассказала, что она приняла это трудное решение, чтобы позаботиться о своем психическом здоровье. Разные условия жизни, стресс и финансовое положение были не лучшими.

"Я была так доведена, слава богу, что все закончилось благополучно!" - говорит Адриана в TikTok.

Чтобы участвовать в различных песенных конкурсах, Адриане пришлось взять кредит для покрытия расходов. В видео она также подчеркивает дороговизну в Латвии.

"Было тяжело, сложно, страшно, но я поняла, что должна изменить свою жизнь", - говорит инфлюенсер.

Психически Адриана чувствовала себя истощенной, набрала вес и испытала бесчисленные приступы паники, и все это оказывало на нее огромное давление:

"Что бы я ни делала, я все время плохая! Я чувствовала осуждение общества!".

Инфлюенсер живет в Ирландии со своим сыном Хуго и в настоящее время чувствует себя очень хорошо.

Сейчас Адриана работает в маркетинговой компании, а в свободное время поет.

"Я в Ирландии уже пять месяцев. Я знаю, какое доброе у меня сердце, которое мне разбили в Латвии. Я здесь счастлива!"

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