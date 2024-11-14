Пасмурно, но сухо: синоптики о погоде в пятницу

Небо будет частично облачным, наиболее солнечный день ожидается в Курземе. Ветер - западный, юго-западный от слабого до умеренного.

Температура воздуха поднимется до +3...+7 градусов, в Курземе - до +8...+9 градусов.

В Риге не ожидается осадков и сквозь облака временами выглянет солнце. При небольшом юго-западном ветре максимальная температура воздуха составит +7 градусов.

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