МИД внес еще 10 россиян в список нежелательных для Латвии лиц

В список вошли бывшая сотрудница российского банка "СМП Банк" Елена Рузяк, председатель совета зарегистрированной в Латвии компании AFI investīcijas Денис Поспелов, совладелец и генеральный директор российского производителя военных катеров - судостроительной верфи "Белл" Олег Белков и совладелец российской компании "Арматор" Сергей Пастер.

Кроме того, запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок установлен владельцу компании Okilo SARL Ивану Садчикову, бывшему депутату Госдумы РФ от "Единой России" Татьяне Кривенко, режиссеру театра и кино Валерию Фокину, бывшему соратнику лидера режима Владимира Путина по Комитету госбезопасности СССР, зятю президента "Транснефти" Николая Токарева Андрею Болотову, бывшему пресс-секретарю бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой и комментатору политических событий Александру Будбергу.

МИД подчеркивает, что Латвия самым жестким образом осуждает развернутую Россией в 2014 году агрессию против Украины и ее территориальной неделимости, неспровоцированную и неоправданную полномасштабную военную атаку на Украину, которая длится уже почти 1000 дней.

"В войне ежедневно погибают мирные жители Украины и военнослужащие вооруженных сил. Поддержка зверств, осуществляемых кремлевским режимом, означает разделение ответственности за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим", - заявили в МИД.

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